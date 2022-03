Gas, Cingolani incarica Snam per negoziare acquisto unità rigassificazione

Snam

(Teleborsa) - "Oggi abbiamo dato ufficialmente incarico aper la, infrastrutture che saranno oggetto di un prossimo DPCM di identificazione come impianti strategici". Lo ha affermato il ministro per la Transizione ecologica,, in un'audizione parlamentare. La sigla sta per Floating Storage and Regasification Units e indica unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione.Esse servono pere rigassificarlo per il successivo utilizzo sulla terraferma. Sono utili nel caso un terminale di importazione GNL non sia fattibile onshore per mancanza di spazio o di tempo per la sua realizzazione. La decisione del governo italiano di fornirsi di navi da rigassificazione va infatti inquadrata nel tentativo diattraverso l'approvvigionamento da altri paesi.