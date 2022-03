Seco, per Mediobanca rimane Outperform su outlook solido

Mediobanca

Seco

(Teleborsa) -ha ridotto aper azione (da 8,80 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, e confermato ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha approvato il bilancio 2021 (con ricavi ed EBITDA a livelli record e superiori al consensus). Gli analisti hanno evidenziato un EBITDA Margin Adjusted in linea con le attese e un indebitamento netto superiore alle previsioni. Mediobanca si aspetta che la società chiuda il 2022 conper 194 milioni di euro, undi 46 milioni di euro, undel 23,5% e undi 21 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 233 milioni di euro, 58 milioni di euro, 24,7% e 29 milioni di euro.Per quanto riguarda il, SECO ha evidenziato un'accelerazione nell'adozione di queste soluzioni con le trattative in corso che coinvolgono un totale di oltre 500.000 dispositivi potenzialmente collegabili a CLEA. Tra gli altri messaggi emersi dalla call con gli analisti, Mediobanca segnala:sta procedendo in anticipo con il 50% delle sinergie di costo ottenute (le soluzioni per i sistemi di pagamento verranno lanciate nel terzo trimestre con un modello SaaS; oltre alla, la strategia di M&A si concentrerà sull'intelligenza artificiale per accelerare la strategia di commercializzazione di CLEA; capex di crescita di 3-4 milioni di euro nel 2022 per aumentare lain Germania; è probabile che la persistente carenza di componenti porti unpiù elevato nel secondo semestre rispetto al primo semestre 2022.