A2A blocca prezzi del teleriscaldamento fino al 30 settembre 2022

A2A

(Teleborsa) -, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, ha deciso di. L'operazione, concretizzata attraverso le società A2A Calore e Servizi e Linea Green, ha l'obiettivo di rispondere ai nuovi rialzi vertiginosi dei prezzi dell'energia causati da conflitto in Ucraina. Ai clienti allacciati alle reti del teleriscaldamento di tutti i territori in cui A2A Calore e Servizi e Linea Green operano - le province di Brescia, Bergamo, Milano, Cremona e Lodi - saranno, evitando così rincari che nelle prossime settimane sono previsti in crescita fino al 50% rispetto alla situazione attuale.Il gruppo, spiega una nota, auspica che venganole(imposte e IVA ridotta) per altre fonti energetiche, tali da determinare una riduzione dei costi di approvvigionamento del servizio e in ultima battuta delle bollette dei clienti finali. "Qualora tali misure dovessero essere adottate dal Governo o i prezzi del gas dovessero calare per un miglioramento dello scenario geopolitico i prezzi saranno adeguati alle nuove condizioni", viene sottolineato.