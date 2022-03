Adobe, trimestrale oltre le attese. Impatto su entrate 2022 da guerra

Adobe

(Teleborsa) -, software house statunitense quotata al Nasdaq, ha battuto le attese del mercato per i risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2020 (terminato il 4 marzo 2022). Ilha raggiunto il valore record di 4,26 miliardi di dollari, in crescita del 9% anno su anno o del 17% su base rettificata. L'è stato di 3,37 dollari. Iderivanti dalle operazioni sono stati di 1,77 miliardi di dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 3,34 dollari su ricavi per 4,24 miliardi di dollari."Adobe ha raggiunto un fatturato record nel primo trimestre poiché Creative Cloud, Document Cloud ed Experience Cloud continuano a essere fondamentali nel guidare l'economia digitale - ha affermato il CEO Shantanu Narayen. "I risultati riflettono la- ha aggiunto il CFO Dan Durn - Il nostro slancio, l'innovazione di prodotto e l'immensa opportunità di mercato ci posizionano per il successo nel 2022 e oltre".dei media digitali (ARR) sono aumentati di 418 milioni di dollari trimestre su trimestre a 12,57 miliardi di dollari in uscita dal trimestre.Il 4 marzo 2022, Adobe aveva annunciato l'interruzione di tutte le nuove vendite di prodotti e servizi Adobe in. Ora la società statunitense ha ridotto il suo saldo ARR per i media digitali di 75 milioni di dollari, un valore che rappresenta l'intero ARR per le attività esistenti in Russia e Bielorussia. Sebbene Adobe continuerà a fornire servizi di media digitali in, l'azienda ha ridotto l'ARR di ulteriori 12 milioni di dollari, che rappresentano l'intera attività dei media digitali in Ucraina. Ciò si traduce in una riduzione dell'ARR totale di 87 milioni di dollari e un