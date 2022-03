Stellantis e LGES, investimento per fabbrica batterie in Canada

Stellantis

(Teleborsa) -e LG Energy Solution (LGES)(4,1 miliardi di dollari statunitensi) per realizzare il. La joint venture produrrà celle e moduli per batterie agli ioni di litio all'avanguardia per soddisfare una parte significativa delle esigenze di produzione dei veicoli di Stellantis in Nord America. L'investimento servirà per avviare le attività, che includeranno un nuovissimo impianto di produzione di batterie a Windsor, Ontario, Canada. L'inizio delle attività per la costruzione è previstoe l'avvio delle operazioni di produzione partiranno nel primo trimestre del 2024."La nostra joint venture con LG Energy Solution ènella regione, che mira a raggiungere il 50% delle vendite di veicoli elettrici a batteria negli Stati Uniti e in Canada entro la fine del decennio - ha dichiaratodi Stellantis - Siamo grati all'amministrazione canadese a livello comunale, provinciale e federale per il sostegno dimostrato e per l’impegno nel contribuire a posizionare il Canada come leader nella produzione di batterie per veicoli elettrici in Nord America".L'impianto mira ad avere una capacità produttiva annuale superiore a 45 gigawattora (GWh) ea Windsor e nelle aree circostanti. "L'annuncio di oggi di una struttura leader mondiale per costruire batterie per veicoli elettrici a Windsor è un investimento nei nostri lavoratori, nelle nostre comunità e nel nostro futuro. Partnership come queste sono fondamentali per creare nuovi posti di lavoro e mettere il Canada all'avanguardia dell'economia pulita", ha sottolineato