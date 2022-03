Enel finalizza rinnovo partnership con Cinven in Ufinet Latam

Enel

(Teleborsa) - Enel X International, società interamente controllata da Enel X, ha finalizzato l'accordo con una holding controllata da Sixth Cinven Fund e con una holding controllata da Seventh Cinven Fund – fondi entrambi gestiti dalla società di private equity internazionale Cinven – tramite cui ha acquisito in via indiretta, per il tramite di una holding, il 79% circa del capitale sociale di Ufinet Latam da Sixth Cinven Fund e ha contestualmente venduto l'80,5% del capitale sociale della Società a Seventh Cinven Fund. Di conseguenza, Enel X International detiene ora una partecipazione indiretta del 19,5% nel capitale di Ufinet, rinnovando la partnership nella Società con Cinven.In particolare - si legge in una nota dia fronte di un corrispettivo di 1.320 milioni di euro. Enel X International ha ricevuto contestualmente circa 207 milioni di euro a titolo di distribuzione di riserve disponibili di Ufinet e, allo stesso tempo, ha venduto l'80,5% del capitale della Società a Seventh Cinven Fund per un corrispettivo di circa 1.186 milioni di euro.In base a tale accordo,, conservando diritti standard quale azionista di minoranza. Inoltre, Seventh Cinven Fund può vendere la sua partecipazione con diritto di “drag along” su quella di Enel X International, mentre quest’ultima ha un diritto di “tag along” nel caso in cui Seventh Cinven Fund venda la propria partecipazione., genera un flusso netto di cassa positivo stimato in circa 70 milioni di euro e un impatto positivo sui risultati operativi stimato in circa 220 milioni di euro.