GIGLIO.COM, aumento costi pesa su risultato netto 2021

GIGLIO.COM

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca, ha chiuso il 2021 conpari a 37,9 milioni di euro, in crescita del 55% rispetto ai 24,5 milioni di euro registrati nel 2020. La società ha superato i 100.000, grazie all'incremento del tasso di acquisizione dei clienti, +61% rispetto al 2020. L'è -1,3 milioni di euro (in pareggio al 31 dicembre 2020). Ad incidere è principalmente il maggior impatto di costi come le spese per il personale e la realizzazione dei nuovi hub logistici e operativi a Palermo e Milano.Ilè pari a -2,9 milioni di euro, rispetto a -0,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020. Laal 31 dicembre 2021 è pari a 12,1 milioni di euro rispetto a 1,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020. La variazione è riconducibile al combinato effetto dell'incremento di liquidità derivante dalla quotazione avvenuta a luglio 2021 e del decremento delle disponibilità a seguito dei maggiori costi sostenuti."Siamo entusiasti dei risultati raggiunti nel 2021 che confermano le nostre previsioni,- ha commentato l'- Abbiamo registrato crescite significative nei nostri mercati principali, Stati Uniti ed Europa, e continuiamo a scalare in regioni strategicamente fondamentali come l'APAC"., superare i 100 mila clienti attivi, sono evidenze di quanto, ancora una volta, il nostro modello di business sostenibile sia stato apprezzato e premiato dai clienti in tutto il mondo e dai numerosi partner che continuano ad aggiungersi al nostro Community Store - ha aggiunto - fornendo un prezioso apporto all'ampliamento del nostro catalogo, nonché dai diversi brand con cui abbiamo realizzato degli importanti accordi di e-concession".