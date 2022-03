Ucraina, un mese di guerra: dai messaggi di Zelensky al mondo alle sanzioni

(Teleborsa) - Messaggio del Presidente ucraino,alle persone di tutto il mondo invitate a protestare pubblicamente oggi, 24 marzo, a un mese esatto dall'iniziodice Zelensky, pronunciando per la prima volta il suo discorso in inglese nel tradizionale videomessaggio serale in strada a Kiev. "Venite nelle vostre piazze, nelle vostre strade. Rendetevi visibili e fate in modo che siate ascoltati. La, le, la paceE, mentre si combatte ormai all'interno di Mariupol, torna nello scambio di accuse loIn serata, intanto, le autorità di Kiev hanno informato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica che una foresta vicino alla centrale nucleare diL''Ucraina chiede alla Nato di inviare, perché "non possiamo vincere una guerra senza armi offensive". Quasi tutta la città di Irpin, alla periferia nordoccidentale di Kiev, - fa sapere, però, il sindaco di Kiev citato dalla Bbc - è tornata in mani ucraine. Vitalij Klitshcko afferma che la controffensiva ha respinto l'attacco russo anche a Makariv, altra località a una settantina di chilometri a ovest della capitale. L'esercito ucraino ha "distrutto il piano per circondare Kiev", ha aggiunto Klitshcko. E secondo il Wall street Journal che cita un alto dirigente della Nato potrebbe arrivare a, feriti, presi prigionieri o dispersi nella guerra in Ucraina.Prosegue anche la stretta sulleLo ha detto il capo della sicurezza nazionale americana Jake Sullivan. Regno Unito pronto a consegnare altri 6.000 missili all'Ucraina: lo ha annunciato il premier britannico Boris Johnson. "Illavorerà con i (suoi) alleati per aumentare iled economico all'Ucraina", ha affermato in vista dei vertici dellain programma a Bruxelles, un mese dopo l'inizio dell'invasione russa. Il Premier ha anche annunciato aiuti per circa 30 milioni di euro all'esercito ucraino.