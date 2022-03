Askoll EVA riduce la perdita nel 2021. Accelerazione nel 2° semestre

Askoll EVA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato della mobilità sostenibile, ha chiuso il 2021 conquasi raddoppiati (+90%) a 17.907 migliaia di euro, rispetto a 9.439 migliaia di euro del 2020, trainati sia dallo sviluppo del retail che dalla ripresa del settore sharing. L'è negativo per 663 migliaia di euro, in miglioramento rispetto al -3.089 migliaia di euro del 2020, grazie soprattutto all'EBITDA positivo per 103 migliaia di euro nel secondo semestre. Ilè negativo pari a 3.371 migliaia di euro, in riduzione rispetto al -7.909 migliaia di euro del 2020. Laè di 8.011 migliaia di euro, in miglioramento del 31% rispetto a 11.635 migliaia di euro del 30 giugno 2021."Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2021 e in particolare del- ha commentato l'- Ciò che ci rende ancora più orgogliosi è che Askoll EVA sia un brand amato da un numero sempre maggiore di consumatori che riconoscono nei nostri prodotti la qualità e il servizio non sempre garantiti dai competitor"."A livello strategico, siamocon l'obiettivo di mantenere un buon bilanciamento dei segmenti retail e professional rispetto allo sharing in modo da poter cogliere opportunità di crescita a livello complessivo senza essere eccessivamente dipendenti da dinamiche di discontinuità soprattutto del settore della mobilità condivisa - ha aggiunto - Vanno in questa direzione, gli ultimi deal con una quindicina di nuovi concessionari nell’area dell'Île-de-France (che sviluppa circa il 55% del mercato nazionale) e con due nuovi distributori in Spagna".