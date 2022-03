Banca Finnat chiude in rialzo del 23% e si allinea a prezzo OPA

Banca Finnat

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, controllata dalla famiglia Nattino e quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso la seduta odierna. Il titolo si è quindi subito(OPA) obbligatoria totalitaria che sarà lanciata dopo una riorganizzazione delle partecipazioni degli azionisti di riferimento. Ieri sera a mercato chiuso è stato infatti comunicato che i componenti del ramo della famiglia Nattino che fa capo a Giampietro Nattino hanno manifestato la propria intenzione di concentrare in una società appositamente costituita e denominata Nattino Holding azioni pari a complessivamente 68,72% circa del capitale.Il conferimento delle quote farà scattare un'OPA con. Il prezzo è stato fissato in 0,31 euro per azione. L'esborso massimo in caso di adesione totalitaria da parte di tutti gli aventi diritto sarà di 17.250.054 euro. La copertura finanziaria dell'esborso arriverà in parte mediante l'utilizzo di fondi propri e in parte facendo ricorso a un finanziamento messo a disposizione da