Itway, balzo in borsa dopo i conti 2021

Itway

(Teleborsa) -sul finale per, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data. L'andamento del titolo beneficia dei risultati 2021 pubblicati nel pomeriggio , che hanno visto un miglioramento nei ricavi e nei margini nello scorso esercizio. Le azioni della società hannoa quota 1,66 euro per azione, risultando tra le migliori dell'indice FTSE Italia All-Share nella seduta odierna.Il gruppo di Ravenna è, pur in presenza di forte incertezza legata alla pandemia e al conflitto in Ucraina. Nella nota sui conti viene sottolineato che rimane una forte adozione dello smart working sia da parte sia delle aziende private che della Pubblica Amministrazione, "che di fatto hanno esposto i sistemi IT a maggiori rischi, aumentando notevolmente i danni legati ai sempre più frequenti attacchi da parte di cyber criminali". "Tutto ciò conferma la, la cui offerta è assolutamente corrispondente alle necessità e bisogni delle aziende che sono sempre più sottoposte alle minacce di attacchi hacker", viene evidenziato.