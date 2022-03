SCM SIM, risultato d'esercizio ancora negativo nel 2021

Solutions Capital Management SIM

(Teleborsa) -(SCM SIM), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2021 conper 6,3 milioni di euro, in crescita del 15% rispetto ai 5,5 milioni di euro del 2020, anche grazie al positivo andamento delle gestioni patrimoniali e alle commissioni di performance. Lesono pari a 2,4 milioni di euro, in aumento 5% grazie all'attenzione rivolta alla tenuta del payout della rete commerciale. Cresce di oltre il 21% il, attestandosi a 3,9 milioni di euro. Ilè pari a -0,272 milioni di euro, rispetto a un risultato di -0,139 milioni di euro al 31 dicembre 2020."Ildurante il quale abbiamo avviato una collaborazione di successo con Bayes Investment, dando vita all'unica linea di Gestione Patrimoniale PIR Compliant in Italia e che ha riservato agli investitori una performance superiore al 40% - ha commentato l'- Abbiamo dato vita a un'altra partnership strategica con Nobis Vita, con due Unit Linked di cui siamo i gestori e che hanno già una size di circa 20 milioni"."Abbiamo inserito 4 nuovi operatori per- ha aggiunto - In due anni abbiamo raccolto poco meno di 200 milioni, un numero molto significativo per un'azienda della nostra dimensione e che ci consente di affrontare il momento difficile attuale con risorse adeguate e con una struttura decisamente più robusta dell'anno passato".Glisi attestano a circa 959 milioni di euro, rispetto a circa 923 milioni di euro del 2020 e a 772 milioni di euro del 2019. Nel dettaglio, isono pari a 207 milioni di euro (160 milioni di euro nel 2020), i patrimoni derivanti dalla consulenza sono pari a 365 milioni di euro (389 milioni di euro nel 2020). Ilsi attesta a 363 milioni di euro (356 milioni euro nel 2020) e ilè pari a 24 milioni di euro (18 milioni di euro nel 2020).