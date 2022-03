Finanza.tech, risultati 2021 trainati dal business dei crediti fiscali

Finanza.tech

(Teleborsa) -, società fintech quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2021 cona 3,17 milioni di euro, in aumento del 167% rispetto all'esercizio precedente, e una 1,47 milioni di euro, in crescita del 188%, mentre l'EBITDA margin ha raggiunto il 38,3% (+12,7 pts rispetto al 2020). Ilè stato di 0,73 milioni di euro, in aumento di 0,5 milioni di euro rispetto all'anno prima. Laè pari a 3,14 milioni di euro, in aumento di 3,35 milioni di euro rispetto al 2020 grazie alle risorse nette raccolte con la quotazione e incassate negli ultimi giorni di dicembre."Finanza.tech ha chiuso il 2021 con una crescita del fatturato superiore al 150% e un titolo quotato su Euronext Growth Milan, due fattori che confermano la validità della nostra strategia di crescita - ha commentato il- Siamo particolarmente soddisfatti della performance di alcune linee di business strategiche, in particolare della. Il 2021 è stato anche l'anno della nostra quotazione in borsa, un grandissimo traguardo che ci consentirà di potenziare le nostre attuali linee di business, investire in tecnologia e rafforzare ulteriormente il team".I Ricavi Core si riferiscono per il 50,6% alla(1,60 milioni di euro), per il 41,8% alla service line di(1,33 milioni di euro) e per il 7,6% alle(0,24 milioni di euro). L'incremento rispetto al periodo precedente è principalmente guidato da: un incremento nella massa di crediti fiscali derivanti dalle agevolazioni governative con il, risultante in un forte incremento del servizio di liquidazione di tali crediti (+1,58 milioni di euro); servizi di consulenza finanziaria finalizzati all''identificazione delle fonti di finanziamento ottimali per le aziende clienti (+0,5 milioni di euro); supporto all'ottenimento di risorse finanziarie tramite piattaforme Fintech (0,25 milioni di euro), in parte compensato dalla diminuzione dell'attività di mediazione bancaria, dovuta a minori volumi intermediati (-0,35 milioni di euro).Per quanto riguarda l'outlook 2022, la società sottolinea che il top management sta lavorando per rispondere al meglio agli ultimiche hanno impattato l'operatività dellanei primi mesi dell'anno, "puntando a cogliere le opportunità che tali cambiamenti possono portare per un operatore con le competenze commerciali e tecnologiche come Finanza.tech".