Ucraina, Gentiloni: impatto guerra sulla crescita Ue, manteniamo il cammino intrapreso con PNRR

(Teleborsa) - "L'economia in Europa si stava riprendendo con vigore e ci aspettiamo una forte crescita nell'Ue del 4%. Certamente la guerra inavrà un impatto, lo vediamo dall', che segna un +6,2% e ci aspettiamo che cresca ulteriormente. Naturalmente anche i prezzi dell'aumentano e c'è una compromissione delle catene di valore: tutto questo genera incertezza e ha un effetto suie sugli investitori. Ma se agiamo insieme a livello europeo possiamo limitare l'impatto di questa crisi". È il messaggio lanciato dal commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni nel corso della sua visita in Romania."Essenzialmente, in questo momento in cui larischia di avere un impatto sulla nostra crescita economica, dobbiamo mantenere la ripresa sul cammino già indirizzato grazie ai. Ovviamente questi piani sono stati disegnati prima della guerra ma sono di una straordinaria importanza ora, perché sono capaci di produrre crescita in una situazione difficile – ha aggiunto –. Non possiamo perdere questa opportunità unica a causa della guerra".