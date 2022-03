Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19% sul, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,63%, chiudendo a 4.602 punti.Variazioni negative per il(-1,1%); come pure, in lieve ribasso l'(-0,59%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,17%) e(+0,84%). Nel listino, i settori(-1,51%),(-1,36%) e(-0,71%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+1,94%),(+1,79%),(+1,07%) e(+1,03%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,90%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,87%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,83%.scende dell'1,57%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,58%),(+3,29%),(+2,08%) e(+1,77%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,18%.Sensibili perdite per, in calo del 4,25%.In apnea, che arretra del 4,14%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,99%.Tra i datisui mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 15,25K unità)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 2,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 197K unità; preced. 187K unità)15:45: PMI Chicago (atteso 57 punti; preced. 56,3 punti)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,7%; preced. 3,8%)14:30: Variazione occupati (atteso 475K unità; preced. 678K unità).