Stellantis, Tavares conferma linea maestra: crescita auto elettriche in Ue e Italia

(Teleborsa) -nell'ambito dell'attuazione del nuovo piano Dare Forward 2030, la necessità die l'obiettivo diLo ha confermato il Ceo del Gruppoall'incontro con a stampa presso l'", ha detto il Ceo, anticipando "stiamo esaminando diverse ipotesi" per Mirafiori e che nei prossimi mesi ci saranno novità che riguardano non solo la produzione, ma anche l'economia circolare.Il Ceo ha confermatoper ridurre le emissioni del 50% entro il 2030 e del 100% entro il 2038. "La maggior parte dei Bev sarà prodotta in Europa e in Italia, quindi gradualmente tutti gli stabilimenti produrranno su piattaforme Bev", ha aggiunto.Tavares ha detto doeuropei ed italiano, "il tempo necessario a ridurre i costi di produzione dei veicoli elettrici che sono del 50% superiori rispetto alle auto termiche". "Bisogna difendere la libertà di movimento e rimuovere le barriere di accesso alla nuova mobilità", ha sottoinenato.Il manager ha anticipato anche laed ha spiegato "stiamo lavorando con fornitori Tier 1, 2 e 3 per avere entro il 2024 tre piattaforme software che completeranno le piattaforme Bev che saranno 4. Quindi avremo semiconduttori sviluppati direttamente con fornitori Tier 2 e 3".ma Tavares ha ammesso che molto dipenderà' dalle dimensioni del mercato che sono legate alle scelte politiche dei governi. ", ma guardiamo a quello che succede nel mercato costantemente", ha concluso.