Transavia inaugura volo tra Rotterdam e Milano Bergamo

(Teleborsa) -ha accolto il primo volo in arrivo dadella compagnia low cost, delè atterrato alle ore 16:00 locali ed è stato salutato dal tradizionale arco d’acqua di benvenuto da parte delAll’arrivo del volo inaugurale della nuova rotta erano presentidirettore commerciale aviation di SACBO, eArea Manager di Transavia. Il volo tra Rotterdam e Milano Bergamo, operato con un aeromobile B737-700 da 149 posti in classe unica, viene effettuato nei giorni di martedì, giovedì e domenica. Dal 1° luglio al 26 agosto sarà aggiunta la frequenza del venerdì., dove aveva garantito collegamenti nel corso degli anni Duemila fino agli inizi del 2009. Rotterdam è in assoluto una nuova destinazione che va ad aggiungersi al network dei voli di linea offerti da Milano Bergamo., certi di avviare una durevole e proficua collaborazione con la compagnia aerea, così come della possibilità di aprire un collegamento di linea verso la città sede del più importante porto europeo e aggiungere una nuova rotta verso l’Olanda – ha dichiarato, direttore commerciale aviation di SACBO – Siamo confortati dalla fiducia che vettori importanti ripongono sulle capacità e sui vantaggi della collocazione logistica dell’Aeroporto di Milano Bergamo,