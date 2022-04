Autostrada A1, MIMS: "Approvati i lavori di riqualificazione nella tratta Barberino – Firenze Nord (Calenzano)"

(Teleborsa) - Ilha approvato il. L'intervento – spiega il Mims in una nota – si estende pere comporta la modifica del tracciato con un aumento del numero delle corsie. Grazie alla realizzazione dellarecentemente aperta al pubblico, saranno ampliati i corridoi di transito tra il Nord e il Sud dell'Italia.La. Per la riqualificazione della tratta da parte del concessionarioè prevista l'istallazione di 45 km di barriere bordo ponte laterali, 11.500 metri quadrati di barriere fonoassorbenti, 28mila metri cubi di calcestruzzo e 70 milioni di metri cubi di pavimentazione profonda cementata.L'per concludersi entro. Ad ultimazione degli interventi la configurazione dell'autostrada – conclude la nota – sarà notevolmente potenziata prevedendo quattro corsie in direzione Nord rispetto alle due attuali, con un significativo beneficio per i collegamenti Nord- Sud.