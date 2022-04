BlackBerry crolla in borsa dopo trimestrale deludente

BlackBerry

(Teleborsa) -, azienda canadese specializzata in dispositivi wireless, ha riportato risultati finanziari peggiori del previsto nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2022, terminato il 28 febbraio 2022. Ildell'azienda per il periodo è stato di 185 milioni di dollari (rispetto ai 210 milioni dello stesso periodo dello scorso anno), mentre ildell'azienda è stato del 67% (72,4% un anno fa). L'è stato di 144 milioni di dollari, contro una perdita netta di 315 milioni di dollari al 28 febbraio 2021. L'è stato di 1 centesimo. Il mercato, secondo i dati Refinitiv, si aspettava entrate per 186,8 milioni di dollari e una perdita per azione di 4 centesimi.Le entrate della divisioneper il quarto trimestre dell'anno fiscale 2022 sono state di 52 milioni di dollari, con un margine lordo dell'85%. Le entrate della divisionesono state di 122 milioni di dollari, con un margine lordo del 61%.sono state di 11 milioni di dollari, con un margine lordo del 55%."Siamo entusiasti delledato un altro trimestre di crescita del fatturato e l'ulteriore rafforzamento del team con esperienza nel settore sia nelle vendite che nello sviluppo dei prodotti - ha detto il CEO John Chen - Le componenti chiave sono a posto e prevediamo un continuo slancio delle vendite quest'anno".In discesa, che si attesta a 6,635, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 6,517 e successiva a 6,398. Resistenza a 6,857.