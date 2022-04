Cina, l'attività manifatturiera si conferma in contrazione

(Teleborsa) - Il settore manifatturiero in Cina si contrae nel mese di marzo. Lo rilevache sostanzialmente conferma quanto reso noto, la vigilia, dal governo di, a causa del riemergere di casi die dei nuovi lockdown in alcuni distretti industriali.L'indice PMI manifatturiero cinese è sceso a quota 48,1 dai 50,4 punti di febbraio risultando peggiore delle stime degli analisti che erano per una discesa fino a 49,7 punti. Si tratta del valore minimo dal febbraio del 2020, quando la Cina era alle prese con la prima ondata di infezioni da coronavirus.L'indicatore scivola dunque sotto la- valori al di sotto - e fase di espansione, valori al di sopra.