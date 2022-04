Knot (BCE) vede fine acquisti bond all'inizio del terzo trimestre

(Teleborsa) - "Per quando torniamo dalla nostra pausa estiva,", ovvero il rialzo dei tassi. Lo ha detto, presidente della Banca dei Paesi Bassi e membro del Consiglio direttivo della BCE, in una intervista a Bloomberg Television dal forum Ambrosetti di Cernobbio. "Potrebbe essere settembre, ottobre, dicembre,", ha aggiunto Knot."Tra i parametri che abbiamo fissato per marzo, dovremmo ridurre l'Asset Purchase Programme (APP) il più velocemente possibile", ha evidenziato Knot durante l'intervista - Abbiamo detto entro il terzo trimestre, che vorrebbe dire, più che alla fine".