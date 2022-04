Mediobanca, completato collocamento ABS Quarzo per 528 milioni di euro

Mediobanca

(Teleborsa) -ha, cartolarizzazione di crediti erogati da Compass Banca, per complessivi 528 milioni di euro. L'emissione è stata, spiega una nota della banca d'affari. L'operazione è stata conclusa con successo nonostante il periodo di volatilità legata alle tensioni geopolitiche in atto.Il processo diha visto coinvolti tutti i principali investitori europei in ambito ABS e il book degli ordini ha superato 850 milioni di euro, che ha permesso didi 10bps."Questa transazione testimonia ulteriormente la capacità del gruppo Mediobanca di accesso al funding a livelli competitivi anche in condizioni di mercato volatili, grazie all'ampia disponibilità di canali e strumenti di raccolta", viene sottolineato.