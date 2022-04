BNL Bnp Paribas lancia "Agrinetwork"

BNP Paribas

(Teleborsa) -una struttura dedicata alle esigenze di finanziamento e crescita delleed anche a quelle concentrate suQuesta struttura opera nell’ambito dellaall’insegna dellatra i diversi mercati serviti dalla Banca, in modo da mettere a disposizione degli imprenditori e delle filiere undi loro riferimento.sono concentrati,del Paese; la struttura nasce anche come uncon i migliori operatori del settore, per intercettare i trend di mercato più innovativi e moderni."Con Agrinetwork la Banca rinnova il proprio impegno per le aziende agricole e le filiere produttive. - afferma L, Direttore Divisione Retail Banking BNL BNP Paribas - Grazie a servizi e soluzioni su misura offerti da un desk specializzato anche nelle energie rinnovabili, nella circular economy e nel green, BNL si pone l’obiettivo di supportare e valorizzare a 360° gli imprenditori che operano in settori sempre più importanti per il Paese e che, in questo momento, sono interessati da dinamiche di mercato particolarmente incerte".ha lanciato anche, un finanziamento a, da 50 a 250 mila euro, fino a 12 mesi, conper supportare quelle imprese che stanno affrontando difficoltà economiche nell’approvvigionarsi di materie prime, energia in primis.