Novartis punta a risparmiare 1 miliardo di dollari con nuova struttura

Novartis

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera che opera nel settore farmaceutico, ha annunciato l'introduzione di unaper supportare le ambizioni di innovazione e produttività dell'azienda, mirando a un. La principale novità è l'integrazione delle unità di business Pharmaceuticals e Oncology e la creazione di due organizzazioni commerciali separate con un focus geografico più forte: Innovative Medicines US e Innovative Medicines International."Il modello organizzativo più semplice che stiamo svelando oggi è fondamentale per la nostra strategia di crescita in quanto ci renderà più agili e competitivi, migliorerà l'orientamento al paziente e al cliente, sbloccherà un potenziale significativo nella nostra pipeline di ricerca e sviluppo e guiderà la creazione di valore attraverso l'efficienza operativa", ha affermatodi Novartis.La nuova funzionecombina la strategia aziendale, la strategia del portafoglio di ricerca e sviluppo e lo sviluppo del business per rafforzare ulteriormente la pipeline con farmaci di alto valore attraverso opportunità interne ed esterne. L'unitàcombina le unità Novartis Technical Operations e Customer & Technology Solutions per generare economie di scala, aumentare la produttività e creare una solida base tecnologica e operativa.