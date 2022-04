EdiliziAcrobatica, crescita a doppia cifra nel primo trimestre

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2022 il valore dei contratti sottoscritti daraggiunge quota 25,57 milioni di euro, in aumento del 45% rispetto all’analogo periodo del 2021, quando si attestò a 17,64 milioni.Dal punto di vista della crescita interna, il Gruppo ha raggiunto, al 31 marzo 2022 un totale di 1.473 collaboratori, pari al 34,2% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando le risorse erano 1.098.che ha chiuso il trimestre a 1,02 milioni di euro crescendo del 50% contro gli 0,68 milioni del 2021. Per quanto riguarda la spagnola, operativa dall’ultimo trimestre del 2021, il valore dei contratti sottoscritti è stato di 230 mila euro nel primo trimestre.