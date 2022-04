Rivian, "ben posizionata" per raggiungere obiettivo di produzione 2022

Rivian Automotive

(Teleborsa) -ha annunciato di aver2.553 veicoli nel suo stabilimento di produzione a Norma (Illinois) neldel 2022, e aver1.227 veicoli nello stesso periodo. Il produttore statunitense di pick-up elettrici - che si è quotato a Wall Street a novembre 2021 con una maxi IPO - ha affermato che "queste cifre sono in linea con le aspettative dell'azienda" e "di essere" per quest'anno, come annunciato durante la call con gli analisti del 10 marzo 2022.Il titolo Rivian Automotive si è attestato ieri a, in calo del 9,33% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, il titolo ha perso il 58% ed è ben lontano dei prezzi registrati il primo giorno di quotazione.