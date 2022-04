Tenax International, aumento significativo del portafoglio ordini

Tenax International

(Teleborsa) -, produttore di macchine 100% elettriche per l'igiene urbana quotato su Euronext Growth Milan, ha comunicato che la somma dimacchine (esclusi i ricavi da ricambistica e assistenza) si attesta a, pari al 130% del fatturato macchine registrato in tutto il 2021 (9,6 milioni di euro). In base ai tempi di consegna previsti, 11,2 milioni di euro sono a valere sul 2022 (pari al 117% di quanto registrato nel 2021) e 1,3 milioni di euro a valere sul 2023. Degli ordini in corso di evasione nell'anno corrente, 7,4 milioni di euro sono previsti a valere sul primo semestre 2022, pari al 190% del fatturato macchine del primo semestre 2021."I dati di vendita di questi primi tre mesi del 2022 indicano una crescita tendenziale molto evidente per il business di Tenax, se si pensa che in un solo trimestre abbiamo raccolto ordinativi di macchine per un importo praticamente pari a quanto fatturato nel 2021 - ha commentato il- Nella nostra storia, dato ancor più significativo se consideriamo la storica concentrazione cui si assiste nel secondo semestre dell'anno rispetto al primo"."Riteniamo di, nella quale - ordini alla mano e se confermeremo le previsioni di consegna - registriamo una crescita prospettica di circa il 90% rispetto al primo semestre 2021 - ha aggiunto - Tutti questi dati ci fanno guardare con ottimismo e convinzione al piano di investimenti che stiamo portando avanti in termini di sviluppo nuovi prodotti e apertura nuovi mercati".