Tilray, profitto inatteso in ultimo trimestre. Accordo con Whole Foods

Tilray

(Teleborsa) -, società attiva nella ricerca, coltivazione, lavorazione e distribuzione della cannabis, ha registratoin aumento del 23% a 152 milioni di dollari durante il terzo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 28 febbraio 2022). L'aumento è stato guidato dalla crescita del 32% delle entrate della cannabis a 55 milioni, della crescita del 64% delle entrate delle bevande alcoliche di 20 milioni e delle entrate del segmento wellness di 15 milioni. L'è stato di 0,09 dollari. Il, secondo dati Refinitiv, si aspettava una perdita per azione di 0,08 dollari su ricavi per 156,8 milioni di euro."I nostri risultati del terzo trimestre riflettono i progressi e lo slancio in tutti i nostri principali segmenti di business e aree geografiche, ponendo le basi per raggiungere il nostro", ha commentato Irwin D. Simon, presidente e amministratore delegato di Tilray.Attraverso il marchio Manitoba Harvest, Tilray ha stretto unper rendere disponibili i suoi prodotti india livello nazionale, arrivando sugli scaffali ad aprile 2022.