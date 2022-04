Pasqua, già 25 mila prenotazioni per gli Intercity notte Trenitalia

(Teleborsa) - Sono giàeffettuate per le vacanze di Pasqua sugli. Lo rende noto, il giornale online del Gruppo FS. Posti a sedere, cuccette comfort ma anche vagone letto deluxe o cabina Excelsior. È quanto il Gruppo FS propone a giovani, famiglie e turisti. Un viaggio cper visitare le mete più suggestive d’Italia.A bordo di confortevoli carrozze, con, per attraversare la penisola da Nord a Sud e raggiungere la propria destinazione riposati, sfruttando le ore notturne per il viaggio. L’arrivo è in centro città, senzae la(Special, Gluten e Lactose Free) servita in cabina; non ci sarà nemmeno il problema di dove lasciare, perché potrà salire a bordo. Un viaggio nel segno dell’accoglienza e dell’ospitalità anche grazie al personale dedicato presente per l’intero viaggio e unadella clientela in costante crescita e pari al(Indagine di customer satisfaction rilevazione gennaio 2022- Viaggio nel complesso voto 6-9).Ma non è tutto: grazie aldi Trenitalia - esteso anche ai viaggi notturni - non sarà più necessario né stampare il biglietto di viaggio, né ritirarlo in stazione, ma basterà mostrare il codice di prenotazione ricevuto via mail.La scelta vincente del treno per unè una tesi che convince anche le istituzioni europee. Il documento Mobility post-Covid:An opportunity for railways elaborato dalla(UIC), solo alcuni mesi fa, mette in evidenza il fenomeno delin favore di mezzi più sostenibili per la ripresa post-Covid, come appunto il treno. Le previsioni al 2025, riportate nell’analisi UIC, vedono le preoccupazioni ambientali, energetiche e sociali orientare i consumatori verso la preferenza di una forma di trasporto più rispettosa dell’ambiente con effetti positivi sul trasporto ferroviario e il conseguente incremento di treni notturni e alta velocità in tutta Europa.È vero, “La meta è partire” come scriveva Ungaretti nella sua poesia Lucca; ma un buon viaggio va programmato per tempo. Trenitalia offreche costituiscono la, un sistema nervoso, che durante la notte appunto, attraversa l’intero Paese: 4 treni Torino - Salerno; 2 treni Torino - Reggio Calabria; 2 treni Torino - Lecce; 4 treni Milano - Lecce; 2 treni Milano-Messina-Siracusa/Palermo; 4 treni Roma-Messina-Siracusa/Palermo; 2 treni Roma - Trieste; 2 treni Roma - Lecce (nel fine settimana); 2 treni Roma - Bolzano (nel fine settimana).Sonodall’Intercity Notte oltre alle tante destinazioni presenti lungo il percorso. Spiccano, unite alle tradizioni pasquali e alla buona cucina regionale che attraversano l’intera Italia. Tra cui Messina, Siracusa, Palermo, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Lecce, Taranto, Bari, Foggia, Pescara. E ancora Napoli, Salerno, Ancona, Roma, Firenze, Pisa, Bologna, Venezia, Trieste, Udine, Bolzano, Verona, Milano, Torino e Genova. Sono le città del network degli Intercity Notte dalle quali è possibile raggiungere tantissime altre località grazie alla modernae aidi Trenitalia e Ferrovie del Sud-Est.A garantiredi cabine e carrozze i cinque poli manutentivi delladi Trenitalia,con personale specializzato e dislocati su tutto il territorio nazionale: Torino, Milano, Roma, Lecce e Reggio Calabria. E in ottica di risparmio energetico, gli impianti di manutenzione Trenitalia sono orientati – dove possibile – all’, come dimostra la best practice dell’impianto manutenzione corrente di. Un indirizzo strategico che parte direttamente dall’amministratore delegato del Gruppo FSche sin dal suo insediamento ha dato indicazione didell’azienda (circa 400 stazioni e quasi 17mila chilometri di rete)Il treno, sia dal punto di vista energetico sia in termini di, è senza dubbio il mezzo più sostenibile per muoversi in Italia. Viaggiandoin Intercity Notte vengono risparmiatidi CO2 rispetto all’auto e 89 rispetto all’aereo.chi sceglie l’Intercity Notte risparmiadi CO2 se confrontato al viaggio in auto, fino ad arrivare a un risparmio di 77 chilogrammi di CO2 rispetto all’aereo. Se consideriamo invece un viaggio in Intercity Notteavremo menoCO2 rispetto all’aereo e meno 30 rispetto all’automobile. Per un viaggioinfine l’Intercity Notte permette una riduzione di CO2 che si concretizza rispetto all’aereo ine meno 76,8 chilogrammi se confrontato con l’auto.Per i ponti di primavera e le vacanze di Pasquanelle giornate del. Il Gruppo FS con Trenitalia ha infatti riattivato le due corse Frecciarossa con partenza da Milano alle 21.20 e arrivo a Reggio Calabria alle 8.18 il 13 aprile e alle 8.03 il 18, 22 e 25 aprile, e da Reggio Calabria alle 21.37 con arrivo programmato a Milano alle 8.45 della mattina dopo. Per i due collegamenti sononelle stazioni di Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Paola, Lamezia Terme Centrale, Rosarno e Villa S. Giovanni. Da quest’ultima sono disponibili legrazie alle