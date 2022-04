Eni, intesa in Ruanda per progetti di economia circolare, agricoltura, foreste

(Teleborsa) -per identificarein materie di economia circolare, agricoltura, forestry, innovazione e digital information technology.Le parti valuteranno ladi economia circolare attraverso la. Altro ambito di interesse è l’agricoltura, con riferimento allae alla loro trasformazione in prodotti decarbonizzati. Il memorandum include inoltre iniziative volte allae alla generazione di crediti di carbonio attraverso una serie di attività come ladalla catena del valore legna-combustibile e altre attività.Tra gli ambiti di cooperazione infine rientranoindirizzate all’economia circolare, all’agricoltura, alla forestry, all’energia off-grid e ad altre aree di business, come la sostenibilità, la salute, la sicurezza e l’ambiente.Il memorandum è in linea con l’obiettivo del Ruanda di favorire lo sviluppo economico consentendo la crescita del settore privato e con l’impegno di Eni ad aumentare l’efficienza energetica nei Paesi africani, facendo leva su progetti agro-industriali in un contesto sostenibile.“Grazie al MoU, svilupperemo una solida roadmap per realizzare la transizione energetica in settori in cui sia Eni che il Ruanda sono all'avanguardia", ha affermato, Direttore CCUS, Forestry e Agro-Feedstock di EniCommentando la firma, , ha detto:"Il governo del Ruanda è impegnato a lavorare con il settore privato per garantire uno sviluppo sostenibile, che è fondamentale per le generazioni presenti e future.", ha sottolineato, CEO del Rwanda Development Board (RDB).