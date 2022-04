Gruppo BCC Iccrea, utile 2021 balza a 461 milioni. Continua il derisking

(Teleborsa) - Il, che comprende 123 Banche di Credito Cooperativo (128 BCC al 31 dicembre 2021), ha chiuso il 2021 con unpari a 461 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 202 milioni di euro del 2020, con un ROE del 4,3% e un Cost/Income pari al 64%. La solidità patrimoniale è largamente al di sopra dei requisiti regolamentari e tra le più alte in Italia, con unpari al 17,7%, mentre il TC ratio al 18,9%.Il gruppo ha erogatoper complessivi 88,8 miliardi di euro, in crescita sul 2020 di 1,5 miliardi di euro, con un miglioramento della qualità creditizia generale. È proseguito il programma di derisking, che ha portato a undel 2,7%, rispetto a quello di dicembre 2020 pari a 4,3%, e un NPL ratio lordo del 6,9% e un incremento del coverage dei crediti deteriorati a 62,7%, 7 punti percentuali in più rispetto al 2020."Nonostante il perdurare della pandemia da coronavirus, il 2021 è stato un anno di ripresa per la nostra economia e i risultati raggiunti sono il frutto di, dove abbiamo destinato a famiglie consumatrici e piccole e medie imprese (PMI) oltre l'85% del totale degli affidamenti - ha commentato il- A testimoniare il sostegno, dall'inizio della pandemia abbiamo concesso moratorie per oltre 20 miliardi di euro, ora pressoché completamente rientrate, e finanziamenti di sostegno per quasi 9 miliardi".Il rnette rispetto agli impieghi netti è risultato pari, rispettivamente, allo 0,6% e al 1,5%. In particolare, le coperture si sono attestate al 78,8% per le sofferenze (70,4% al 31.12.20) e al 53,9% per le inadempienze probabili (43,6% al 31.12.20).Ilconsolidato si è attestato a 179 miliardi di euro, in aumento di 9,7 miliardi di euro (+5,7%) rispetto al 31 dicembre 2020. Laè stata di 122 miliardi di euro, in crescita di 9 miliardi di euro rispetto al 2020 (+7,8%). Il patrimonio netto consolidato è salito a 10,7 miliardi di euro e i fondi propri a 12 miliardi di euro."Anche nel prossimo triennio il nostro gruppo continuerà a perseguire la sua mission di sistema a vocazione territoriale, ampliando la gamma di servizi offerti ai clienti delle BCC, per coniugare innovazione e sicurezza - ha aggiunto Pastore - Nonostante le tensioni geopolitiche,con un obiettivo di crediti deterioranti netti sotto al 2%, a perseguire una robusta posizione patrimoniale con un indicatore totale di capitalizzazione sopra al 18% e a mantenere una profittabilità coerente con la natura cooperativa del gruppo con una redditività al 5% circa".