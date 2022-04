LXP Industrial Trust sospende ricerca alternative strategiche, titolo va giù

LXP Industrial Trust

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titoloche sta cedendo circa il 13%.A pesare sulle azioni contribuisce la decisione del gruppo immobiliare di sospendere il processo di valutazione di alternative strategiche, annunciata in precedenza.Il board, con il supporto dei suoi consulenti finanziari e legali indipendenti, ha condotto un processo di revisione solido e approfondito e ha discusso con un'ampia gamma di investitori strategici e finanziari in merito a potenziali alternative, tra cui una vendita o fusione della società e altre operazioni. Il feedback di più potenziali controparti ha riaffermato l'attrattiva del portafoglio della società e convalidato la strategia di trasformazione di LXP. Il feedback ha anche citato i cambiamenti significativi delle condizioni macroeconomiche, geopolitiche e finanziarie dall'inizio del processo di revisione l'8 febbraio 2022, che hanno avuto un impatto significativo in materia di M&A.Di conseguenza, il Consiglio ha stabilito all'unanimità che il miglior percorso da seguire per gli azionisti in questo momento è che LXP continui a operare come società indipendente e ad attuare la propria strategia di crescita, completando le fasi finali della trasformazione del proprio portafoglio. Pertanto, il board ha sospeso il processo di revisione.