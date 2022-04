Russia, Banca centrale taglia tassi di 300 punti base al 17%

(Teleborsa) - Laha deciso didall'11 aprile 2022. Nel tentativo di frenare la svalutazione del rublo, Mosca aveva drasticamente alzato il costo del denaro il 28 febbraio , portandolo da 9,5% a 20%. Il tasso era stato poi confermato il 18 marzo , con l'istituzione di politica monetaria che riconosce la morsa della sanzioni sulle aziende del paese. La decisione odierna viene giustificata con la, che limitano notevolmente l'attività economica."I rischi per la stabilità finanziaria sono ancora presenti, ma per il momento hanno cessato di aumentare, anche a causa delle misure di controllo del capitale adottate - si legge nel comunicato dell'istituzione guidata da Elvira Nabiullina - C'è un afflusso costante di fondi verso depositi a tempo determinato.a causa dell'effetto base. Tuttavia, gli ultimi dati settimanali indicano un notevole rallentamento degli attuali tassi di crescita dei prezzi, anche a causa della".Secondo la Bank of Russia, l'inasprimento delle condizioni monetarie già in essere è in parte compensato daivarati dal Governo e dalla stessa banca centrale, ma continuerà a limitare i rischi inflazionistici.La decisione odierna, si legge nel comunicato della banca centrale, "riflette un cambiamento nell'equilibrio dei rischi di crescita accelerata dei prezzi al consumo, calo dell'attività economica e rischi per la stabilità finanziaria". La Banca di Russia "del tasso chiave nelle sue prossime riunioni".