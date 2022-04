Softlab, revisori: impossibilità di esprimere giudizio su bilancio

Softlab

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato dell'ICT Consulting, Technology Solution e Business Advisory, ha comunicato che laSocietà di Revisione e Organizzazione Contabile ha dichiarato disul Progetto di Bilancio di esercizio e sul Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, poiché non in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio."Alla luce delle risultanze delle procedure di revisione svolte e delleSoftlab SpA anche con riferimento alle operazioni con parti correlate che possono causare errori sul bilancio potenzialmente significativi e pervasivi, non siamo stati in grado di confermare né di verificare con procedure alternative la correttezza degli attivi e dei passivi, dei ricavi e dei costi, nonché i relativi flussi di cassa e l’adeguatezza dell'informativa di bilancio", ha scritto RSM.