Yakkyo, dietrofront sul delisting dall'EGM PRO. Conforti: analizzare meglio prospettive

(Teleborsa) - Il CdA di Yakkyo
, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale e attiva nello sviluppo di soluzioni software per il processo di dropshipping, ha deliberato in una riunione d'emergenza di sospendere il processo di delisting
e quindi di non procedere alla convocazione dell'assemblea degli azionisti originariamente prevista per inizio dicembre.
La decisione è stata assunta alla luce di nuove e stringenti valutazioni di natura strategica svolte dal management e condivise dal CdA, si legge in una nota, rese necessarie in seguito alla ricezione di una comunicazione da parte di Camilia Srl, socio di maggioranza
partecipato da Giovanni Conforti, con la quale lo stesso ha formalmente dichiarato la propria intenzione di non esprimere voto favorevole in seno alla convocanda assemblea
.
"Riteniamo - ha dichiarato - che la società non debba avviare in questo momento il processo di delisting prima di aver meglio analizzato le prospettive economiche dell'azienda, che ha raggiunto in questi anni risultati molto incoraggianti in relazione a quali ci teniamo a congratularci con il management. Ci aspettiamo dunque soluzioni più dinamiche
al fine di potenziare le possibilità di investimento dell'azienda al fine di cogliere le opportunità di un business ormai ben avviato e che pare ancora potere esprimere una crescita importante".
Camilia Srl, riconducibile al presidente e AD Giovanni Conforti, è al 63,74% del capitale
sociale. Conforti siede in CdA.