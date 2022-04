Ericsson sospende a tempo indeterminato gli affari in Russia

Ericsson

(Teleborsa) -ha comunicato che. Alla fine di febbraio, aveva sospeso tutte le consegne ai clienti nel paese guidato da Vladimir Putin. "La priorità è concentrarsi sulla sicurezza e sul benessere dei dipendenti Ericsson in Russia e saranno", ha detto in una nota la multinazionale svedese attiva nella fornitura di tecnologie e servizi di comunicazione, software e infrastrutture in ambito ICT.Di conseguenza, Ericsson registra unda 0,9 miliardi di SEK (pari a circa 87 milioni di euro) per svalutazione di asset e altri costi eccezionali. La società specifica che non è incluso alcun costo di licenziamento del personale.