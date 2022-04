Russia, ministero Finanze: abbiamo fondi sufficienti per onorare debito

(Teleborsa) - "Inadempimento significa che il debitore non ha i fondi per adempiere ai propri obblighi di debito o la riluttanza ad adempiere a tali obblighi se ci sono fondi. Né l'uno né l'altro sono veri nel caso della Russia. La". Lo ha affermato in una nota ildopo che S&P ha posto il paese in "selected default", in seguito al tentativo della Russia di pagare in rubli due obbligazioni denominate in dollari scadute il 4 aprile."Le azioni illegali delle banche americane e del governo statunitense, che hanno smesso di effettuare pagamenti alla Russia in valuta estera, hanno", ha evidenziato il ministero guidato da Anton Siluanov. "Al fine di tutelare i diritti degli investitori, la Russia, in qualità di mutuatario responsabile, ha adottato misure aggiuntive riservando gli importi necessari in rubli in un depositario russo", viene sottolineato.Ieri Siluanov ha detto che laa causa delle condizioni avverse sui mercati ed è pronta ad azioni legali se l'Occidente dichiarasse un default del paese sugli eurobond.