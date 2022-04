TIM porta la fibra ottica a Pedaso grazie a FiberCop

TIM

(Teleborsa) -grazie alla società infrastrutturale dl gruppo FiberCop, con un investimento stimato di circaIn sinergia con l’Amministrazione comunale è stato messo a punto un piano per portaredella cittadina marchigiana, per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s.Pedaso è stata inserita, infatti,, che ha l’obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni FTTH (Fiber To The Home) secondo il modello del co-investimento ‘aperto’ previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.La città potrà dotarsi di una rete indi quella che ha oggi (FTTCab), che rende disponibili collegamenti fino a 200 megabit per 1.100 unità immobiliari pari al 98% delle linee del comune.Gli interventi per la realizzazione della nuova rete, coordinati da TIM, sono già iniziati in molte zone della città. Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale.Il Sindaco di Pedasoed il Vicesindacoparlano di "un passo avanti fondamentale" per beneficiare dell’evoluzione dei processi di digitalizzazione e di "ricadute positive in termini di semplificazione e velocizzazione dei procedimenti" della Pubblica Amministrazione e delle Scuole."Grazie agli ingenti investimenti fatti da TIM a Pedaso e alla proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale, siamo molto contenti di comunicare che la città marchigiana rientra in questo ambizioso progetto", dichiara, Responsabile Field Operations Line Marche e Umbria di TIM, aggiungendo "l’obiettivo è quello di portare l’innovazione sul territorio e dare impulso alla diffusione dei servizi digitali finalizzati a sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e a migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo in questo modo alla crescita dell’economia locale".