TIM Brasil, fissato per il 20 aprile closing acquisizione attivitò mobili Gruppo Oi

(Teleborsa) - La controllata brasiliana., insieme aha inviato oggi alla notifica del closing del processo di acquisizione degli asset mobile di quest'ultimo, dopo aver ottenuto le autorizzazioni da parte delle Autorità competenti. La data per il closing dell'operazione è stata fissata al 20 aprile prossimo.Per effetto del perfezionamento del processo di acquisizione – fa sapere Tim in una nota – si creerà sul mercato brasiliano un nuovo equilibrio infrastrutturale, in cui saranno presenti tre principali operatori che garantiranno un elevato livello di competizione, benefici ai clienti e investimenti adeguati per lo sviluppo infrastrutturale delle telecomunicazioni e la digitalizzazione del Paese.