FAE Technology acquisisce Kayser Italia e lancia la nuova divisione Space

FAE Technology

(Teleborsa) -– Società Benefit, Tech company a capo dell'omonimo gruppo italiano attivo nel settore dell’elettronica, ha perfezionato in data odierna il primo closing per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Kayser Italia, società italiana specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni tecnologiche per il settore aerospaziale, e della controllata al 100% Kayser Space.L’acquisizione, sottolinea una nota, segna la nascita della divisione Space del Gruppo FAE Technology, focalizzata sullo sviluppo tecnologico e sul supporto ai programmi di esplorazione e ricerca spaziale. La nuova divisione opera nei servizi legati alla ricerca e sviluppo in microgravità, nell’offerta di servizi di manufacturing e nel supporto a programmi di ricerca ed esplorazione spaziali.L’Operazione consente a FAE Technology di proporre al mercato una value proposition distintiva e di estendere la propria piattaforma integrata di competenze, prodotti e servizi per l’elettronica all’interno di un comparto in forte crescita e dall’alto valore aggiunto come il settore spaziale.Gianmarco Lanza, Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology, acquisisce la carica di Presidente di Kayser Italia, mentre David Stefano Zolesi è riconfermato Amministratore Delegato di Kayser Italia. La scelta va nella direzione di massimizzare le sinergie tra le realtà del Gruppo FAE Technology e la società acquisita, garantendo allo stesso tempo la continuità aziendale ed una governance efficiente. Contestualmente, è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Kayser Italia, con un numero di componenti fissato in n. 3 che risulta costituito, oltre che da David Stefano Zolesi e da Gianmarco Lanza, da Marco Ferrari, Chief Financial Officer di FAE Technology., dichiara: "I primi mesi di cammino condiviso con Kayser Italia hanno confermato il valore strategico di questa sinergia all’interno della traiettoria di crescita del Gruppo. Il know-how specialistico di Kayser Italia nel segmento dello spazio, integrato con le competenze tecnologiche e organizzative del Gruppo FAE Technology, crea una value proposition unica per il supporto ai programmi di esplorazione spaziale., a supporto dello sviluppo in un comparto in rapida evoluzione".L'acquisizione del 100% del capitale sociale di Kayser Italia prevede un closing differito, articolato in due momenti: ilè stato perfezionato, a valle del non esercizio, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei poteri speciali, ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio, cosiddetta “Golden Power”, con il trasferimento del 29,9% delle quote di Kayser Italia, ed è avvenuto a fronte del pagamento alla controparte di un corrispettivo, pari a 1,12 milioni di euro, mediante compensazione del credito vantato dai soci della Target (rispetto al pagamento in loro favore del Prezzo in Azioni) con il debito (di importo corrispondente) relativo alla sottoscrizione da parte di quest’ultimo di n. 452.116 azioni ordinarie di FAE Technology, al prezzo unitario di Euro 2,48 per azione, nell’ambito dell’esercizio della delega ex art. 2443 c.c. per l’aumento di capitale deliberato in data 27 ottobre 2023 dall’Assemblea Straordinaria della Società, e di 1,00 milione di euro in denaro, come acconto sul secondo closing. Alsaranno corrisposti 0,57 milioni di euro in denaro, oltre all’eventuale earn-out fino a 0,3 milioni di euro, subordinato al raggiungimento di obiettivi di ricavi per l’esercizio 2025 e di retention delle principali risorse manageriali. Trascorsi 18 mesi dal primo closing, è previsto un pagamento differito in denaro pari a 1,06 milioni di euro. Il secondo closing prevederà il passaggio del residuo 70,1%, permettendo quindi a FAE Technology di salire al controllo del 100% delle quote, entro il 31 dicembre 2026.Ilammonta pertanto a 3,75 milioni di euro complessivi, determinato secondo il meccanismo del locked box, a cui si aggiunge il potenziale earn-out.