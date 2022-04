Covid: contagiati stabili e tasso positività al 14,8%, 149 vittime

(Teleborsa) -, che nelle ultime 24 ore si sono attestati a, stando ai consueti dati giornalieri del Ministero della Salute, rispetto ai 62.037 registrati il giorno precedente. Lesono scese leggermente arispetto alle 155 di mercoledì.Sono stati effettuatimolecolari e antigenici per il coronavirus nelle ultime 24 ore, in leggero aumento rispetto ao 419.995 di mercoledì. IlrisultaSono 1.227.662 le persone attualmente positive al Covid, 196 in meno del giorno precedente. In terapia intensiva sono ricoverati 420 pazienti, 29 in meno rispetto a mercoledì, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 10.075, 91 in meno rispetto a mercoledì.Da inizio pandemia sono state contagiate in totale 15.533.012 persone, mentre i morti salgono a 161.336. I dimessi e i guariti sono 14.144.014.