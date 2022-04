Hermes, vendite in crescita del 27% nel primo trimestre del 2022

Hermès

(Teleborsa) -, azienda francese di moda, hanno registratopari a 2.765 milioni di euro nel, in crescita del 33% a cambi correnti e del 27% a tassi di cambio costanti. Le vendite sono state particolarmente dinamiche nei negozi del gruppo, soprattutto in, trainate dall'accelerazione di tutte le linee di business e dalla crescita sostenuta della divisione(che rappresenta quasi la metà delle vendite annuali ed è stata in crescita del 15,8%). Il prêt-à-porter e gli accessori hanno segnato un +44%, mentre le vendite di orologi sono aumentate del 62%."La forte crescita delle vendite all'inizio di quest'anno riflette l'opportunità delle nostre collezioni e la fiducia dei nostri clienti nel nostro approccio artigianale e responsabile - ha commentatodi Hermès - Nonostante un contesto ancora incerto, il gruppo sta accelerando gli investimenti strategici, le assunzioni e la formazione per supportare la crescita di tutti i mestieri della casa".Hermès afferma che per il 2022 gli impatti del contesto sanitario sono ancora difficili da valutare, magrazie a quello che chiama un "modello artigianale altamente integrato e una rete distributiva equilibrata, così come la creatività delle nostre collezioni e la fedeltà dei nostri clienti". Nel medio termine, nonostante lein tutto il mondo, il gruppo conferma gli obiettivi di crescita dei ricavi a tassi di cambio costanti.Buona la performance di, che si attesta a 1.266 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 1.294,2 e successiva a 1.337,7. Supporto a 1.250,7.