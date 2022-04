Cina, banca centrale taglia la riserva obbligatoria dello 0,25%

(Teleborsa) - La Banca centrale cinese ha ridotto l'ammontare di liquidità che le banche devono tenere in riserva. Laha deciso così dia partire dal prossimo 25 aprile.La mossa - si legge in una nota della banca centrale - punta a, in particolare "le piccole e micro imprese", le aree rurali e le banche commerciali rurali con un coefficiente di riserva sui depositi superiore al 5%.Questa mattina, la Pboc ha lasciato invariati al 2,85%, a sorpresa, i costi di finanziamento a un anno dei prestiti a medio termine (Mlf) , a dispetto delle attese dei mercati che puntavano ad un taglio a sostegno dell'economia dopo il rallentamento casuato dalla riacutizzazione dei focolai di Covid-19.