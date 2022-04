Baker Hughes, trimestrale deludente su problemi a supply chain

Baker Hughes

(Teleborsa) -, una delle più grandi aziende nel campo dei servizi petroliferi, ha registratoper 4,8 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2022, in diminuzione del 12% rispetto ai tre mesi precedenti e in aumento dell'1% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L'è stato di 625 milioni di dollari, in calo del 26% in sequenza e in crescita dell'11% anno su anno. L'è stato di 145 milioni di dollari, o 15 centesimi per azione, rispetto a 91 milioni di dollari, o 12 centesimi per azione, l'anno scorso. Il mercato si aspettava un utile per azione di 20 centesimi su ricavi per 5 miliardi di euro."I nostri risultati del primo trimestre riflettono undurante i primi mesi del 2022 - ha affermato, presidente e amministratore delegato di Baker Hughes - Sul lato positivo, abbiamo registrato forti ordini da TPS mentre il ciclo degli ordini di GNL continua a svilupparsi. Tuttavia, abbiamo riscontrato alcune sfide in altre parti del business, che continuano a subire pressioni da vincoli più ampi dellaglobale, nonché un certo impatto dai recenti eventi geopolitici".Glisono stati pari a 6,8 miliardi di dollari nel trimestre, in aumento del 3% in sequenza e del 51% anno su anno. Ilper il trimestre è stato negativo per 115 milioni di dollari."Mentre guardiamo al resto del 2022, vediamo uno scenario favorevole dei prezzi del petrolio e del gas, ma anche un ambiente operativo dinamico - ha aggiunto Simonelli - I recenti e sfortunati eventi geopolitici stanno esacerbando diverse tendenze, tra cui l'inflazione generalizzata e le. Nonostante alcune sfide, siamo ottimisti sulle prospettive in entrambe le nostre aree di business principali ed entusiasti dei nuovi investimenti energetici che stiamo facendo per Baker Hughes".