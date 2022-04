MFE non propone candidati alternativi per consiglio sorveglianza ProsiebenSat

MFE A

(Teleborsa) - MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che ora scambia con azioni) e, hanno deciso diper il Consiglio di Sorveglianza di, di cui sono maggiori azionisti. La decisione è stata presa in via dell'assemblea degli azionisti del gruppo televisivo tedesco, in programma il 5 maggio 2022. MFE, si legge in una nota, ritiene che "un'sulla composizione del Consiglio di Sorveglianza" di ProsiebenSat.1 e di tutti i suoi stakeholders.Il gruppo di Cologno Monzese "in cui gli azionisti fossero consultati - in merito al profilo dei candidati - dal Consiglio di Sorveglianza di ProsiebenSat.1 prima che quest'ultimo avanzasse proposte elettorali". In ogni caso, MFE intende mantenere "un" e considera l'assemblea "un nuovo punto di partenza per rapporti più proficui e trasparenti" tra tutti gli azionisti.Ha quindi deciso dia membro e futuro Presidente del Consiglio di Sorveglianza di ProsiebenSat.1, nella convinzione che sarà da considerare un primo tangibile segnale di cambiamento nella governance. Al contrario, MFE ha deciso dia causa di "un processo di successione che non rispecchia gli standard di trasparenza e di prassi di governo societario utilizzati da tutte le principali società quotate europee".