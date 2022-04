Ucraina, Mosca annuncia: "Abbiamo preso Mariupol"

(Teleborsa) -. Lo ha comunicato il ministro della Difesa della Russiamentre il Presidenteha affermato che tutti coloro che si arrenderanno aiha detto il Presidente russoin quella che ormai è stata ribattezzata ". Putin poi ha chiesto che il sito industriale della Azovstal a Mariupol venga bloccato in modo cheIntanto,in protesta contro laQuando il ministro delle finanze di Mosca Anton Siluanov ha preso la parola, il segretario al Tesoro americanosi sono alzati e lasciano la sala, seguiti da diversi ministri e governatori fra i quali il presidente della Bce

Altri presenti virtualmente hanno spento invece le telecamere dei loro schermi. Ad abbandonare il tavolo anche il commissario europeo per gli Affari Economici Paolo Gentiloni. La delegazione italiana, composta dal ministro Daniele Franco e dal governatore Ignazio Visco, è invece rimasta per svolgere il suo ruolo istituzionale come membro della troika insieme a Indonesia e India. Una permanenza che è stata un'occasione per biasimare pubblicamente l'attacco della Russia all'Ucraina.

Altri paesi hanno seguito la strada dell'Italia e sono rimasti seduti ad ascoltare Mosca. Fra questi il Giappone e la Spagna mentre per la Germania, presidente del G7, è rimasto il ministro delle finanze. Proprioa spiegato la sua scelta di restare come dettata dalla volontà di non lasciare alla Russia un palco per