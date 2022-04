Caltagirone, assemblea approva bilancio 2021 e dividendo di 0,10 euro

L'assemblea degli azionisti di Caltagirone , holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2021, che si è chiuso con ricavi complessivi per 1,62 miliardi di euro (1,43 miliardi di euro nel 2020) e un risultato netto pari a 183,9 milioni di euro (85,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020), di cui 95,4 milioni di competenza del gruppo (44,8 milioni nel 2020). Su proposta del CdA, è stato deliberato un dividendo per l'esercizio 2021 pari a 0,10 euro per azione. Il pagamento avverrà a partire dal 25 maggio 2022 con data 23 maggio 2022 per lo stacco della cedola e con record date alla data del 24 maggio 2022.



I soci, su proposta dell'azionista Finanziaria Italia 2005 S.p.A., hanno deciso di non procedere alla nomina di un nuovo consigliere e di ridurre da 12 a 11 il numero di consiglieri per il periodo mancante alla conclusione del mandato triennale in corso, ovvero fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023. Infine, è stata approvata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.









(Teleborsa) -