Exor acquista 45% di Lifenet per 67 milioni di euro

Exor

(Teleborsa) -, la holding della famiglia Agnelli, ha siglato un accordo per, società italiana attiva nel settore sanitario, in particolare nella gestione di ospedali e ambulatori. L'operazione, che avverrà principalmente tramite un aumento di capitale riservato a Exor e il contestuale acquisto di azioni detenute da Invin Srl (la società che controlla Lifenet), prevede unda parte di Exor diLifenet è stata fondata nel 2018 da Nicola Bedin, che attraverso una combinazione di sviluppo organico del business e una serie di acquisizioni mirate, ha creato un gruppo(Lombardia, Piemonte, Lazio, Emilia-Romagna), tra cui l'Ospedale Piccole Figlie di Parma, l'Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale, il Centro Medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia e il CeMeDi di Torino. Le nuove risorse dell'operazione saranno usate pere infrastrutture, oltre che percoerenti con il già avviato processo di consolidamento.Secondo i termini dell'accordo,di Lifenet tramite Invin e manterrà il suo ruolo di amministratore delegato. Anche l'intero management team attuale di Lifenet continuerà nei propri ruoli, mentredella società e sarà adeguatamente rappresentato nella governance. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine della prima metà del 2022."Lifenet è un'azienda giovane, dinamica e ambiziosa che fornisce servizi tanto necessari nel- ha commentato, AD di Exor - Coerentemente con il nostro scopo di costruire grandi aziende, non vediamo l'ora di lavorare con Nicola e il suo team con cui condividiamo gli stessi valori per accelerare lo sviluppo di Lifenet".