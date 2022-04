Extra profitti petrolio: replica settore e proposte per sanare gli squilibri

(Teleborsa) - La norma contenuta nelche introduce un "" sui cosiddettipresenta forti criticità tecniche nell'applicazione al settore petrolifero che richiedono un intervento per attenuarne gli effetti distorsivi. È la posizione espressa da– Unione Energie per la Mobilità, l'associazione che rappresenta le principali Aziende che operano in Italia nell'ambito della lavorazione, della logistica e della distribuzione dei prodotti petroliferi, di prodotti energetici low carbon, tra cui i biocarburanti e gli e-fuels – nel corso di un'audizione al Senato.Secondo l'associazione, infatti, la norma così per come è stata strutturata, va a colpire ilindipendentemente dalla generazione non solo di extra profitti, ma anche di profitti. A non convincere il settore è ladell'effetto derivante dal naturale aumento dellerispetto al periodo di base considerato, cioè quello di emergenza pandemica che è stato caratterizzato da forti blocchi allae dal conseguente crollo dei consumi dei: il periodo preso a riferimento nel calcolo infatti va dall'1 ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Il risultato – si legge nella memoria presentata in audizione dal presidente di Unem, Claudio Spinaci, è "un artificioso extra profitto teorico, amplificato peraltro di quasi 5 volte dalla presenza delleper le aziende che immettono in consumo prodotti petroliferi"."Il downstream petrolifero (raffinazione, logistica e distribuzione) è già da alcuni anni in forte sofferenza economica e finanziaria. Le perdite legate allasono state rilevanti e mai recuperate, le aziende stanno saturando le linee di credito a causa degli alti costi die, essendo un settore energivoro, risentono dei– ha spiegato il presidente Spinaci –. Si comprende che il periodo emergenziale richieda sforzi eccezionali, ma gli indicatori individuati non sono in grado di definire correttamente, nel caso del nostro settore, la presenza di profitti e, quindi a maggior ragione, di extra-profitti, portando alla determinazione di contributi straordinari" di entità non commisurata alla realedel settore"."Come ho detto anche in una recente audizione parlamentare – ha ricordato Spinaci –, questo 'effetto volumi' è per noi significativamente amplificato dalla presenza delle accise che costituiscono base imponibile IVA per le operazioni attive, mentre non sono incluse nelle operazioni passive. In questo modo si genera un elevato saldo tra attivo e passivo che nulla ha a che vedere con presunti extra-profitti". Per tali ragioni il presidente di Unem ritiene "indispensabile intervenire per neutralizzare questo effetto. Se così non fosse, si darebbe un ulteriore colpo negativo ad un settore già in forte difficoltà, con serie ricadute sule delladel Paese".Unem ha presentato alcune proposte emendative al Dl Ucraina. Tra queste ci sono ladell'effetto accisa, non ricomprendendo le accise versate nella base imponibile, e l'introduzione, sulla base del principio costituzionale di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva, di unsul contributo straordinario legato ai più recenti risultati d'esercizio. "Si potrebbe ipotizzare un tetto calcolato in percentuale sul risultato dell'ultimo esercizio. Si tratta naturalmente di una proposta da approfondire. L'importante è definire un sistema di calcolo del contributo che sia realmente rappresentativo delladelle aziende e non solo un metodo per fare cassa a prescindere", ha concluso Spinaci.