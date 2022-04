FMI, Georgieva: "Ripresa post-Covid rallenta. Possibile shock per Paesi emergenti"

(Teleborsa) -a causa dell'impatto dellasulla crescita globale. Lo ha detto la direttrice generale del FMI,, nel suo intervento al 45esimo meeting dell'Istituzione di Washington."La preoccupazione più grande" - ha detto - sono le tensioni sociali ed ilche non consente alle autorità di prendere le giuste decisioni.La numero uno del FMI ha fatto cenno all'effetto combinato dellee dell'con ilche - anticipa - rischia di innescare una. "Un problema che non se ne andrà e sta peggiorando", afferma Georgieva, sottolineando che occorreai Paesi più vulnerabili altrimenti "che non saranno in grado di sostenere".Georgieva ha confermato la validità della, spiegando che è una somma necessaria ad onorare tutte le spese correnti (salari, pensioni ecc) e per gli ulteriori costi indotti dal conflitto. "Riteniamo che il più possibile i fondi dovrebbero arrivare dapiuttosto che da prestiti - ha sottolineato - perché nel futuro immediato l'Ucraina avrà un crollo del gettito fiscale e anche dopo la guerra dovrà sostenere alti costi di ricostruzione".